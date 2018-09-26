Киев, 26 сентября, 2018, 21:48 — ИА Регнум. В школе в Киевской области Украины произошло обрушение во время учебных занятий. Об этом 26 сентября сообщает пресс-служба регионального управления Национальной полиции.

Иван Шилов ИА REGNUM

Как уточняется, инцидент произошёл в понедельник, 24 сентября, в Броварской общеобразовательной школе №7.

«На техническом этаже произошёл обвал трёх бетонных плит. На тот момент в помещении школы находились учащиеся. К счастью, пострадавших нет», — говорится в сообщении.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение требований законодательства об охране труда».

Полиция выясняет все обстоятельства, которые привели к обвалу в помещении школы. В рамках расследования дела назначен ряд экспертиз.