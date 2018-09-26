Курган, 26 сентября, 2018, 21:40 — ИА Регнум. Право на льготный проезд в муниципальном транспорте Кургана будут иметь женщины с 55 лет и мужчины с 60. Данный вопрос рассмотрели на заседании гордумы 26 сентября, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе курганской мэрии.

Андрей ИА Красная Весна Автобус ПАЗ-672 на газу.

В прошлой редакции решения городского парламента возраст льготников не оговаривался, указывалось только, что претендующий на льготный проезд должен предъявить пенсионное удостоверение. Однако в связи с изменением пенсионного законодательства возникла необходимость уточнения этой нормы. По решению депутатов, пожилые люди смогут ездить по разовым купонам с того же возраста, что и раньше, несмотря на более поздний выход на пенсию. Таких льготных поездок предусмотрено 60 на человека в течение полугодия.

Напомним, что 20 сентября областная дума приняла изменения в девяти законах, имеющих отношение к мерам поддержки людей, выходящих на пенсию — они вступят в силу 1 января 2019 года. В результате действующие льготы могут использоваться женщинами при достижении возраста 55 лет, мужчинами — 60 лет. С этого же возраста ветераны труда могут рассчитывать на компенсацию оплаты ЖКХ. Предусмотрена также компенсация оплаты за капительный ремонт зауральцам от 70 и 80 лет, в том числе и в случае их совместного проживания с неработающими женщинами от 55 и мужчинами от 60 лет. Сохранилось также право налоговой льготы на транспорт. В областном парламенте уточнили, что льготы будут действовать постоянно, а не только во время переходного периода.

Отметим, что как сообщало ранее ИА REGNUM, 24 сентября комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов поддержал президентские поправки к правительственному законопроекту об изменении пенсионного законодательства. А 26 сентября законопроект о повышении пенсионного возраста был принят Госдумой.