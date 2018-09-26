Вашингтон, 26 сентября, 2018, 21:33 — ИА Регнум. Федеральная резервная система США по итогам заседания 26 сентября повысила базовую процентную ставку на 0,25 процентного пункта, до 2−2,25% годовых, сообщает пресс-служба американского финансового регулятора.

Dan Smith Штаб-квартира ФРС США в Вашингтоне

Базовая ставка ФРС США повышена уже в третий раз за текущий год. В марте регулятор повысил ставку до 1,5−1,75%, в июне — до 1,75−2% годовых.

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В августе в американских СМИ появлялась информация о том, что президент Дональд Трамп на закрытой встрече с крупными спонсорами Республиканской партии подверг критике главу ФРС Джерома Пауэлла за политику последовательного повышения учётной ставки.

Глава Белого дома заявил, что, назначая Пауэлла на должность главы регулятора, ожидал, что тот будет придерживаться политики сохранения ставки на низком уровне.

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