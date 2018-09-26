Киев, 26 сентября, 2018, 22:32 — ИА Регнум. Украинские эксперты обсуждают участие украинской делегации в 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выступление Петра Порошенко

В частности, исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко заметил, что президент Украины Петр Порошенко выступает после президента Кабо-Верде Жорже Карлуша Фонсеки и перед королем Свазиленда Мсвати III. При этом обе страны обгоняют Украину по показателю ВВП на душу населения.

«Интересные факты. Сегодня на дневной сессии международных лидеров в ООН наш президент выступает сразу после президента Кабо-Верде и перед королем Свазиленда, а уже потом президент Гондураса. Интересно, что эти страны по ВВП на душу населения оказываются более развитыми, чем мы. Когда прошлый год мы закончили с ВВП на душу населения на уровне 2.5 тыс. дол., Кабо-Верде смог обеспечить 3 тыс.дол., а Свазиленд — 4 тыс. дол. А ведь мы в Европе. Неужели не обидно так относиться к себе?» — задался вопросом Устенко на своей странице в Фейсбуке.

Кроме того, политический эксперт Тарас Загородний отметил, что вопрос ввода на Украину миротворческого контингента ООН является главной темой публичных выступлений президента Порошенко.

«Акценты расставлены нормально. Ничего кроме миротворцев нам ожидать нет сенса. ООН уже показала, что это исключительная декоративная организация. Все эти речи имеют больше протокольный характер, чтобы обозначить свое присутствие во время визита, встретиться с другими лидерами, чтобы достичь каких-то соглашений», — сказал Загородний 26 сентября в эфире телеканала NewsOne.

По его словам, намного «интереснее список людей, с которыми встретился Порошенко».

«По слухам, он будет присутствовать на передаче Украине кораблей береговой охраны США, которые нам нужны для защиты морских рубежей. Хотелось бы большей результативности от самой Генеральной Ассамблеи, в частности принятия решения относительно миротворцев. Если не ошибаюсь, это решение уже год находится на рассмотрении Генассамблеи. И пока там нет никаких сдвигов. Вопрос миротворцев все-таки должен решить Совет Безопасности ООН, где постоянным членом является Российская Федерация», — добавил Загородний.

Он прогнозирует, что до 2020 года в Донбассе не появится миротворческая миссия.

«Точно можно сказать, что до конца этого года решение по миротворцам не будет принято… До конца следующего года мы, скорее всего, не увидим миротворцев в Украине», — подытожил Загородний.

Напомним, 27 сентября в Балтиморе (штат Мэриленд, США) при участии вице-адмирала службы береговой охраны США Майкла Макаллистера и президента Порошенко состоится церемония передачи Украине двух патрульных катеров типа Islands.

«Береговая охрана США осуществит передачу двух 110-футовых [33,5-метровых] бывших катеров Береговой охраны «Драммонд» и «Кушинг» во время церемонии в четверг на верфи Береговой охраны в Балтиморе», — сказано в сообщении береговой охраны США.

Как сообщалось, 18 сентября в Нью-Йорке открылась 73-я сессия Генассамблеи ООН. 25 сентября — 1 октября проходят общие прения. Порошенко прибыл в США с визитом 24 сентября и пробудет там до 27 сентября. 24 сентября президент Порошенко провел переговоры с президентом Польши Анджеем Дудой. Также глава украинского государства встретился со спецпредставителем госдепа США по Украине Куртом Волкером.