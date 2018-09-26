Москва, 27 сентября, 2018, 00:01 — ИА Регнум. Сегодня, 27 сентября, Госдума рассмотрит в третьем, итоговом чтении правительственный законопроект о совершенствовании пенсионного законодательства РФ, сообщает ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM

Речь идет об инициативе, изменяющей основные параметры пенсионной системы страны. В частности, правительство предложило повысить возраст выхода граждан на пенсию. Накануне Госдума приняла законопроект во втором, решающем чтении с учетом поправок, которые внес в нижнюю палату парламента президент РФ Владимир Путин.

Таким образом, пенсионный возраст мужчин в РФ поднимется с 60 до 65 лет, женщин — с 55 до 60 лет (первоначальный вариант предлагал повышение до 63 лет). Многодетные матери получат льготы — как и сейчас, для женщин с пятью и более детьми возраст выхода на пенсию будет на пять лет ниже (55 лет). Помимо этого, женщины с четырьмя детьми смогут выходить на пенсию на четыре года раньше, а с тремя — на три.

Повышение пенсионного возраста будет постепенным и начнется с 2019 года. Для граждан, которые должны были выходить на пенсию в 2019 и 2020 годах, будет действовать особый порядок — они смогут выходить на пенсию на полгода раньше «нового» пенсионного возраста.

Сохраняется возможность досрочного выхода на пенсию. Для этого рабочий стаж женщин должен составлять 37 лет, а мужчин — 42 года. Стаж также учитывает дни, в которые работник был на больничном.

Возраст получения накопительной пенсии сохраняется на текущем уровне — 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. За гражданами также закрепляется право получать всю накопительную часть пенсии в виде единоразовой выплаты.

Сохраняется порядок выхода на пенсию шахтеров, работников опасных производств, жертв Чернобыля и малочисленных народов Крайнего Севера. Пенсионный возраст таких категорий граждан вырастет на те же пять лет, но при этом будет ниже общего (55 лет для женщин и 60 лет для мужчин).

Согласно законопроекту, индексация пенсий теперь будет проходить по новым правилам. Как неоднократно заявлял ранее глава Минтруда Максим Топилин, речь идет об индексации пенсий только для неработающих пенсионеров. Она будет двойной — с 1 февраля каждого года размер выплат будет увеличен на уровень инфляции, а с 1 апреля в зависимости от роста доходов Пенсионного фонда. Впрочем, в так называемый переходный период — первые шесть лет действия закона — индексация будет проводиться раз в год, 1 января, вне зависимости от размера инфляции. Так, какой бы не был показатель, размер пенсии будет расти на 1 тыс. рублей. Таким образом, средний размер пенсии к 2024 году составит порядка 20 тыс. рублей, подчеркивал Топилин.