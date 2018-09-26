Красноярск, 26 сентября, 2018, 20:58 — ИА Регнум. В Красноярском крае пять человек пострадали в результате ДТП с мотоблоком, перевозившим детей в прицепе. Об этом 26 сентября сообщает «Рен ТВ».

Eli Duke Автомобильная авария

По информации телеканала, инцидент произошёл в населённом пункте Переясловка. Легковой автомобиль совершил наезд на двигающийся мотоблок с прицепом.

Сообщается, то в кузове мотоблока находились четыре человека, в том числе три ребёнка. По предварительным данным, мотоблок ехал без габаритных огней, что и послужило причиной аварии.

Все пострадавшие в ДТП были доставлены в больницу. Подробности произошедшего в настоящее время выясняются.