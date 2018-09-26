Москва, 26 сентября, 2018, 20:49 — ИА Регнум. Общероссийский народный фронт открывает новую возможность для граждан оперативно сообщить об острой проблеме, которая появилась в их регионе. На сайте движения создана специальная «красная кнопка», с помощью которой каждый житель страны может передать «сигнал на Фронт». Активисты ОНФ будут реагировать на поступающие сообщения, и при необходимости привлекать к решению проблем представителей федеральных и региональных органов власти.

geralt Красная кнопка

«Красная кнопка» создана, чтобы помочь тем, кто столкнулся с вопиющей несправедливостью и нарушением законных прав граждан в организациях и учреждениях социальной сферы, включая детские сады и школы, поликлиники и больницы, обнаружил незаконную свалку, варварскую вырубку леса или парка, установил факты коррупции и расточительства в государственной или муниципальной сферах.

«Для нас очень важна прямая связь с людьми, так сказать, информация «из первых рук». Мы регулярно внедряем в нашу работу новые форматы и технологии, чтобы связь с гражданами была более оперативной и простой для жителей городов и поселков. С помощью «сигнала на Фронт» каждый, кто столкнулся или стал свидетелем вопиющей ситуации, сам сможет сделать первый шаг к ее решению, рассказав о ней активистам ОНФ в онлайн-сообщении. Мы оперативно рассмотрим обращения, все проверим, задействуем в помощи наших региональных активистов и экспертов. Для решения некоторых проблем мы также будем обращаться в федеральные и региональные органы власти и к журналистскому сообществу», — заявил руководитель Исполкома ОНФ Алексей Анисимов.

Он также отметил, что ОНФ не подменяет государственные и судебные органы, поэтому не будет рассматривать судебные дела и жалобы на решения правоохранительных органов.