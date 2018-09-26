Ташкент, 26 сентября, 2018, 20:29 — ИА Регнум. Занятия массовым спортом, просто физкультура, должна быть внедрена в общую культуру нашего народа, заявил министр здравоохранения Узбекистана Алишер Шодмонов 26 сентября, выступая на заседании Международного пресс-клуба.

Франц Рубо. Игра Кокпар

Министр рассказал, что при посещенииим зарубежных стран, например Южной Кореи, он с огромным удовольствием наблюдал, как люди всех возрастов занимаются традиционной гимнастикой, другими массовыи видами спорта — бегом, прогулками на велосипеде и другое.

«Мы должны перенять это, занятие массовым спортом должно быть внедрено в культуру Узбекистана», подчеркнул министр.

В этой связи, по словам Шодмонова, необходимо уделять внимание проведению массовых зарядок на предприятиях, образовательных учреждениях, парках культуры и отдыха, а также доносить информацию в СМИ о пользе подобных упражнений для здоровья населения.

Как ИА REGNUM сообщало ранее , ранее, во времена ССР население Узбекистана довольно активно занималось массовыми видами спорта и физкультурой.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 20 сентября провел совещание, посвященное вопросам развития сферы физической культуры и спорта. «Мы гордимся нашими спортсменами, внесшими огромный вклад в приумножение авторитета и славы Узбекистана на международной спортивной арене. Вместе с тем, не ограничиваясь лишь успехами в высшем спорте, нам необходимо уделять большое внимание и массовому спорту», — сказал Мирзиёев.

Глава государства отметил, что долгие годы работа по привлечению населения, особенно молодежи, к занятию физической культурой и массовыми видами спорта не была организована на должном уровне, до настоящего времени не обеспечивается доступ людей всех возрастов к спортивным объектам образовательных учреждений во внеучебное время.

Кроме того, отметил он, для привлечения населения к массовому спорту требуется организовать на базе неиспользуемых частных объектов спортивные центры, которые будут оказывать услуги на льготной основе.

Президентом поручено резко увеличить число спортивных соревнований районного, городского, областного и республиканского уровней, поощрять победителей и призеров денежными призами за счет средств Союза молодежи.

Кроме того, для широкого привлечения населения, особенно молодежи, к спорту поручено проводить тесты в соревновательном виде и внедрить награждение их победителей нагрудными знаками трех степеней.

Президент указал, что необходимо начать работу по проведению массовых физкультурных и гимнастических мероприятий на предприятиях, в образовательных учреждениях и парках. Также Мирзиёев указал на необходимость пропаганды пользы подобных упражнений для здоровья и подготовки в этих целях регулярных передач и социальных роликов на телевидении.