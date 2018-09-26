Астрахань, 26 сентября, 2018, 20:25 — ИА Регнум. Новому врио губернатора Астраханской области Сергею Морозову придется бороться с внутриэлитными войнами и дырами в бюджете региона. Об этом в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM сообщил политолог Андрей Серенко. Кроме того, эксперт уточнил, что для нового губернатора крайне важно найти общий язык с депутатом Госдумы Олегом Шеиным, который как оппозиционный лидер имеет достаточно высокий рейтинг в области.

Иван Шилов ИА REGNUM Астраханский кремль

«Назначение нового для региона человека — шок для области, особенно для региональной элиты, которая привыкла никого не пускать в свой круг. Сейчас ситуация изменилась, приехал новый человек, который, кстати, никак не связан с двумя главными компаниями региона — «Газпромом» и «Лукойлом». Я думаю, этот выбор был сделан президентом тоже неслучайно: важно, чтобы человек не был аффилирован ни с одной из этих групп, что сделало бы его заложником их интересов», — сказал Андрей Серенко.

По мнению эксперта, в первую очередь новый губернатор должен повысить уровень управляемости в регионе и купировать конфликты игроков. Вторая задача — необходимо решить проблемы бюджета и убрать постоянно висящую над регионом угрозу дефолта. Это возможно только с помощью федеральной власти, считает политолог.

«Не менее важная задача — выиграть выборы в 2019 году, потому что Шеин в отставку, в отличие от Жилкина (экс-губернатор Астраханской области — прим. ИА REGNUM ), не уходит. Наверняка он может принять участие в губернаторских выборах. Если Морозов не сможет за год сформировать свою группу поддержки из числа астраханцев, удовлетворить ожидания людей, которые в регионе сегодня хотят перемен в лучшую сторону, то выиграть выборы будет очень непросто. Но, мне кажется, у Морозова должно получиться, потому что его главный союзник — сами люди, которые подустали от надоевших фамилий, имен и лиц, находящихся у власти и в крупном бизнесе. Для нового губернатора, конечно, будет проблемой не допустить роста губернаторской оппозиции, потому что как только Морозов сформирует новое правительство, появятся недовольные. Я думаю, что угроза появления антигубернаторского фронта вполне реальна, а с учетом фактора Шеина, нельзя исключать того, что антигубернаторская коалиция может приобрести в его лице еще и лидера. Поэтому я думаю, что Морозову будут очень важно опираться на поддержку не только «Единой России» и каких-то групп влияния, которые уже находятся во власти. Очень важно найти общий язык с Шеиным. Надо договариваться», — считает Андрей Серенко, который также отметил, что возможности прийти к одной точке зрения вполне реальны.

ИА REGNUM напоминает, что об отставке губернатора Астраханской области Александра Жилкина стало известно 26 сентября. В этот же день президент Владимир Путин назначил на должность врио губернатора Сергея Морозова, который до этого работал заместителем руководителя Федеральной таможенной службы России.