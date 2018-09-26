Нью-Йорк, США, 26 сентября, 2018, 19:36 — ИА Регнум. Россия предостерегает западные страны от нанесения новых ударов по Сирии по «под очередным инсценированным предлогом». Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, выступая 26 сентября на заседании Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке.

Un.org Заседание Совбеза ООН. 26.09.2018

По его словам, подобные действия станут грубым нарушением Устава ООН, а также подорвут усилия по продвижению политического урегулирования в Сирии.

Российский министр подчеркнул, что правительство Сирии ликвидировало весь свой арсенал химического оружия в соответствии с российско-американской договорённостью от 2013 года, закрепленной в соответствующей резолюции СБ ООН и решениях Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

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