Иваново, 26 сентября, 2018, 19:18 — ИА Регнум. Торжественная церемония спецгашения почтовой карточки, выпущенной к фестивалю «Первая фабрика авангарда», состоялась 26 сентября в Иванове, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации города. В мероприятии, которое состоялось в Лаборатории современного искусства «Центр авангард», открывшейся в рамках программы фестиваля, приняли участие глава областного центра Владимир Шарыпов и директор Ивановского филиала Почты России Людмила Агафонова.

Https://иваново.рф В Иванове состоялась торжественная церемония спецгашения почтовой карточки, выпущенной к фестивалю «Первая фабрика авангарда»

На почтовой открытке, выпущенной к открытию фестиваля современного искусства «Первая фабрика авангарда», изображено известное ивановское здание, памятник конструктивизма — дом-корабль. Карточка вышла ограниченным тиражом, всего 2000 экземпляров. Автором фото для открытки стал известный ивановский мастер Андрей Сафонов. К торжественной процедуре гашения также был изготовлен специальный штемпель с логотипом фестиваля. Почтовые отправления, погашенные этим штемпелем, приобретают дополнительную филателистическую ценность для коллекционеров всего мира.

Глава Иванова Владимир Шарыпов отметил, что «Первая фабрика авангарда» стала ярким событием в жизни города и она ясно показала: ивановцам интересно современное искусство.

«Почта России традиционно поддерживает все значимые события в Ивановской области. Фестиваль «Первая фабрика авангарда», без сомнения, уже стал знаковым для культурной и социальной среды», — рассказала директор Ивановского филиала Почты России Людмила Агафонова.

Погасить свои почтовые отправления специальным штемпелем все желающие смогут сделать в течение двух дней — 27 и 28 сентября в Ивановском почтамте (г. Иваново, пр. Ленина, д. 17).

Как сообщало ИА REGNUM, 21 сентября в Иванове открылся фестиваль современного искусства «Первая фабрика авангарда». Он объединил творческих людей из самых разных сфер искусства — театра, фотографии, хореографии, моды и дизайна. Главные задачи форума — изменить отношение к городу, архитектуре и культурным процессам, предоставить художникам, артистам и дизайнерам пространство для творческого выражения, а также сделать современное искусство более понятным и близким людям.