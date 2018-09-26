Москва, 26 сентября, 2018, 19:16 — ИА Регнум. Законопроект, направленный на популяризацию кино, внесли в Госдуму депутаты во главе с председателем комитета нижней палаты парламента по культуре Еленой Ямпольской («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 26 сентября.

Иван Шилов ИА REGNUM Кинотеатр

Предлагается определить дополнительные критерии, при соответствии которым не будет требоваться получение прокатного удостоверения на показ фильма на проводимом на территории Российской Федерации международном кинофестивале.

Так, демонстрация фильма без прокатного удостоверения будет возможна на международном фестивале, который включен в перечень кинофестивалей, общая продолжительность которого составляет не менее трех дней и не более 15 дней при условии, что показ такого фильма осуществляется не более пяти раз, а в случае проведения мероприятий кинофестиваля с периодичностью более одного раза в год их общая продолжительность не должна превышать 15 дней, а каждое мероприятие не должно длиться менее трёх дней подряд, при условии, что суммарное количество показов такого фильма на всех мероприятиях в рамках данного кинофестиваля не превышает пяти раз.

Предлагается установить, что не требуется получение прокатного удостоверения в случае показа фильмов исключительно в культурно-просветительских целях и в рамках осуществления уставной деятельности музеями, выставочными залами или образовательными организациями, реализующими основные образовательные программы.

Кроме того, проектом федерального закона также предлагается освободить от обязанности получения прокатного удостоверения на фильмы зарубежного производства в случае показа их в рамках межгосударственного культурного сотрудничества.