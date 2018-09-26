Киев, 26 сентября, 2018, 18:09 — ИА Регнум. Экспертное сообщество Украины прокомментировало информацию о продаже принадлежащего президенту Украины Петру Порошенко предприятия.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Состояние

В частности, главный редактор издания «Цензор.НЕТ» Юрий Бутусов считает, Порошенко сменит собственника предприятия, чтобы устранить конфликт интересов.

«Думаю, если бы покупателем была известная судостроительная компания, то об этом было бы сразу заявлено. Раз не заявлено, значит, у завода будет изменен собственник, чтобы устранить конфликт интересов. Что ж, давно пора — всё-таки выборы на носу, неудобно. Иначе получается, что год за годом верховный главнокомандующий лоббирует госзаказы на своем заводе образцов вооружения, на которые выделяются значительные средства в бюджете», — написал Бутусов 26 сентября на своей странице в Фейсбуке.

Он также поставил под сомнение необходимость закупки на нужды вооруженных сил Украины дорогостоящих вооружений «Кузни».

"Причем не было бы вопросов, если бы эти вооружения были остро востребованы на фронте — но на самом деле целесообразность дорогостоящих закупок вооружения на «Кузне» вызывает большие сомнения. ВМС купили для Черного моря шесть катеров проекта «Гюрза», которые были разработаны в свое время для патрулирования мелководных рек Средней Азии, а для патрулирования Черного моря имеют недостаточную мореходность и дальность плавания. При этом на этих катерах спустя два года не введен в эксплуатацию противотанковый ракетный комплекс «Барьер», предусмотренный проектом», — напомнил Бутусов.

Он призвал военно-морские силы Украины не подстраиваться под возможности «Кузни», а больше уделять внимание развитию береговой противокорабельной обороны.

«Я понимаю и поддерживаю идею развивать свое производство заказами, и понимаю, что строить у себя малыми сериями боевую технику — это значит платить дорого, дороже, чем закупать аналоги за границей. Поэтому считаю, что катера на «Кузне» покупать можно — но явно не в том количестве и не с теми тактико-техническими характеристиками. Закупки надо делать не так как удобно заводу, а так как удобно заказчику — ВМС. Сейчас на «Укроборонпром» заявляет, что на «Кузне» будут строиться три ракетных катера проекта «Лань». Бюджет постройки одного такого катера — более 1 миллиарда… На самом деле, зачем строить ракетные катера? Ракетный катер — это повозка для ракетного комплекса. А у нас таких комплексов нет даже в наземном варианте, для береговой обороны», — добавил Бутусов.

Кроме того, политолог Олеся Яхно-Белковская считает, что продажа «Кузницы на Рыбацком» позволит прекратить спекуляции, что Порошенко лоббирует госзаказы для своего завода.

«Продажу «Кузницы на Рыбацком» можно рассматривать как одно из проявлений подхода Петра Порошенко на отделение бизнеса от политики. Поскольку на этой теме очень часто спекулируют, в том числе в России. Еще в 2016 году, после того, как не удалось найти покупателя на «Рошен», он передал даже не в управление, а в доверительную собственность компании «Ротшильд»… Кроме того, еще в 2015 году российские власти конфисковали и национализировали Севастопольский морской завод. Поэтому все эти разговоры о бизнесе Порошенко в России — это сознательная ложь, которую используют, в том числе отдельные оппозиционные политики в Украине, в борьбе за власть», — считает Яхно-Белковская.

Как сообщалось, 25 сентября пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко проинформировал, что президент Порошенко намерен продать свой судостроительный завод «Кузня на Рыбальском», расположенный в Киеве.

Он также напомнил, что в январе 2016 года Порошенко передал свой самый большой актив, компанию Roshen, в доверительную собственность Rothschild. В апреле 2017-го компания закрыла Липецкую кондитерскую фабрику и свернула производство.

Завод «Кузня на Рыбальском» (ранее назывался «Ленинская кузня») специализируется на строительстве буксирных пароходов, морских рыболовецких траулеров, корпусов транспортных судов, а также кораблей для ВМС Украины. Также на предприятии производят новые разработки оборонного назначения, среди которых гранатомет УАГ-40, боевые модули для бронетехники, бронемашины.