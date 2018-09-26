Москва, 26 сентября, 2018, 18:04 — ИА Регнум. Временно исполняющим обязанности губернатора Астраханской области назначен экс-заместитель главы Федеральной таможенной службы Сергей Морозов. Как уже сообщало ИА REGNUM, такое решение озвучил президент Владимир Путин 26 сентября в ходе встречи с Сергеем Морозовым.

Kremlin.ru Рабочая встреча Владимира Путина с Сергеем Морозовым

«Астраханская область очень тесно связана с внешнеэкономической деятельностью. Примерно 13% ВРП, совокупного регионального продукта, напрямую формируются за счёт внешнеэкономической деятельности. А если иметь в виду и косвенную составляющую, то это не менее 25%… Я уже не говорю о добыче углеводородов, но, скажем, то же самое судостроение фактически как кластер создавалось в последнее время именно для реализации проектов добычи, скажем, на Каспии.

Много и других вещей, связанных — так или иначе, напрямую или косвенно, — с внешнеэкономической деятельностью с нашими соседями, с Казахстаном, Азербайджаном, Туркменистаном», — охарактеризовал президент приоритетные направления развития региона.

Путин добавил, что Астраханская область также богата «талантливыми людьми» и «природными ресурсами», и в целом промышленность региона развита довольно активно.

«Что касается будущего, мы с Вами посмотрим, оно будет зависеть от того, насколько успешно Вам удастся реализовать свои лучшие качества на этой работе», — заявил президент. Сергей Морозов поблагодарил главу государства за оказанное доверие и выразил готовность работать в Астраханской области. По его словам, он понимает «всю серьёзность задачи».

Напомним, губернатор Астраханской области Александр Жилкин ушел в отставку по собственному желанию. Свой выбор врио губернатора Владимир Путин объяснил «хорошими результатами» и «ответственным отношением к делу», которые Морозов продемонстрировал на посту заместителя руководителя Федеральной таможенной службы.