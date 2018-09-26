Ростов-на-Дону, 26 сентября, 2018, 17:47 — ИА Регнум. 25 сентября руководитель Донского межрегионального территориального управления по надзору за ядерной и радиационной безопасностью (Ростехнадзор) Виктор Катков подписал заключение о соответствии (ЗОС) построенного энергоблока №4 Ростовской АЭС (г.Волгодонск, филиал концерна «Росэнергоатом», входитв электроэнергетический дивизион Росатома) требованиям технических регламентови проектной документации. Как сообщает департамент информации и общественных связей АО «Концерн Росэнергоатом», днём ранее был подписан акт по форме КС-14, фиксирующий, что объект полностью завершен и готов к эксплуатации.

ArtemBegotsky Ростовская АЭС. Блоки №2, 3 и 4

Подписание данных ключевых документов является основным этапом для дальнейшего оформления остальной заключительной документации, и по сути даёт «зелёный свет» на ввод энергоблока №4 Ростовской АЭС в промышленную эксплуатацию. Отметим, что Ростовская АЭС — первая в новейшей истории, где было возрождено так называемое «поточное строительство», обеспечивающее как соблюдение директивных сроков строительства, так и максимально эффективное использование материальных и денежных ресурсов. Благодаря этому сооружение энергоблока №4 РоАЭС удалось осуществить в срок и с экономией 1,560 млрд рублей.

Комплексная проверка, по итогам которой было принято окончательное заключениео готовности энергоблока №4 к сдаче в промышленную эксплуатацию, проводилась Ростехнадзором на РоАЭС с 24 июля по 3 августа 2018 года. В сферу проверки комиссии вошел весь спектр вопросов в части законченного строительства энергоблока №4 РоАЭС, а именно: выполнение строительных работ на объекте капитального строительства, геодезических и земляных работ, устройство оснований и фундаментов, выполнение бетонных и арматурных работ, изготовление и монтаж сборных железобетонных конструкций и изделий, выполнение работ по изготовлению и монтажу стальных конструкций, выполнение гидроизоляционных и теплоизоляционных работ, работ по монтажу технологического оборудования, проверка комплектности рабочей документации, выполнение электромонтажных и пусконаладочных работ, проверка соответствия объекта требованиям нормативных документов по санитарно-эпидемиологической и экологической безопасности и др.

Напомним, что с 21 февраля 2018 года энергоблок №4 находится на этапе «Опытно-промышленная эксплуатация». 14 апреля реакторная установка была выведена на 100% мощности. Завершающим этапом сооружения энергоблока №4 Ростовской АЭС станет его ввод в промышленную эксплуатацию, который запланирован на октябрь 2018 г. В ближайшее время предстоит получить разрешение на это от госкорпорации «Росатом».

Справка. Сегодня Ростовская АЭС является одним из самых крупных предприятий энергетической отрасли Ростовской области и Юга страны. Пуск энергоблока №4 позволит устойчиво обеспечивать энергоснабжение всего южного региона России. При этом сама Ростовская область войдет в десятку российских регионов-лидеров по объему генерации. Сейчас станция обеспечивает 46% производства электроэнергии в регионе. Электроэнергия от энергоблоков РоАЭС поступает в Волгоградскую область, Краснодарский и Ставропольский края и в Волгодонск. С вводом в эксплуатацию нового энергоблока №4 доля станции в производстве электроэнергии в регионе составит более половины — порядка 54%. Работающий энергоблок №4 может дать в бюджеты всех уровней дополнительно налогов порядка 1,5 млрд руб. в год, а в первый год после ввода в промышленную эксплуатацию дополнительные отчисления только за счет налога на имущество составят порядка 1 млрд рублей.