Киев, 26 сентября, 2018, 17:16 — ИА Регнум. В Сети опубликован видеоролик, авторы которого утверждают, что сняли переброску украинских военных в сторону Закарпатья. Видеозапись была опубликована 26 сентября на видеохостинге YouTube.

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Видеозапись демонстрирует движение бронетранспортеров, грузовиков и санитарных машин под украинскими флагами. Авторы ролика утверждают, что колонна движется в сторону Закарпатья из Старосамборского района Львовской области.

Как сообщало ИА REGNUM, минобороны Украины несколько месяцев назад сообщило о намерении перебросить в город Берегово в Закарпатской области моторизованный батальон численностью около 800 военнослужащих.

Это происходит на фоне обострения отношений между Венгрией и Украиной. Киев недоволен раздачей венгерских паспортов жителям Закарпатской области и считает это посягательством на свой суверенитет.