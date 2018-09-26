Сургут, Югра, 26 сентября, 2018, 17:27 — ИА Регнум. Следователи Югры проверяют информацию, опубликованную в региональных и федеральных СМИ, о поборах и взятках, которые возможно царят в исправительной колонии № 11 города Сургута. Как свидетельствуют родственники осуждённых и сами заключённые, сотрудники колонии требуют деньги за основания для условно-досрочного освобождения, а также терпимые условия содержания в ИК-11 Сургута, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из х/ф «Мать». Реж. Всеволод Пудовкин. 1926. СССР «Права не имеете!»

«Все изложенные доводы будут тщательно проверены следователями СКР. Из службы безопасности УФСИН России по ХМАО запрошены материалы служебной проверки. После проведения комплекса проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение», — сообщает пресс-служба ведомства.

Телекомпания «СургутинформТВ» на своём сайте опубликовала видео, где заключённый ИК-11 рассказывает о побоях, пытках электрошокером, принуждении со стороны сотрудников колонии подписывать странные документы.

Давят и на родственников, которые выкладывают сотни тысяч рублей взяток под разными предлогами.

Отметим, что в августе 2018 года ИК-11 проверял прокурор ХМАО Евгений Ботвинкин. Как сообщает пресс-служба УФСИН по Югре, глава надзорного ведомства произвёл обход исправительной колонии, проверил условия содержания осужденных в камерах, штрафном изоляторе, карантинном отделении и прочих подразделениях учреждения. Жалоб и заявлений от осуждённых не поступило.