Кемерово, 26 сентября, 2018, 13:03 — ИА Регнум. Сибирская генерирующая компания (СГК) выступила генеральным партнером проекта по созданию фильма «Кемерово», приуроченного к 100-летию столицы Кузбасса. Премьерный показ картины состоялся накануне в музее-заповеднике «Красная Горка». Как сообщает служба по связям с общественностью СГК, презентация фильма «Кемерово» открыла Неделю документального кино, организованную музеем «Красная Горка».

Служба по связям с общественностью СГК СГК представила фильм в честь 100-летия Кемерова

Создание 15-минутного фильма началось еще весной прошлого года. СГК поддержала проект на стадии идеи, выступив генеральным партнером. Продюсером и режиссёром фильма о Кемерове стал Эдвард Романов, руководитель «Продакшен группы «Провидение». Ему удалось собрать творческую группу профессиональных операторов, специалистов компьютерной графики, звукорежиссеров, сценаристов и показать всю красоту и уникальность столицы угольного края.

Фильм соткан из видеокадров городских пейзажей, снятых с высоты птичьего полета в разное время года, а также видеосъемок на улицах, проспектах и бульварах, в Сосновом бору, но взгляд на Кемерово в них иной — творческий, художественный, теплый — наполненный любовью к городу. Создатели фильма старались показать повседневную красоту молодого сибирского города. Особое внимание в фильме уделено и его промышленным предприятиям: химическим, металлургическим и энергетическим, — аэросъёмка Кемеровской ГРЭС передает всю масштабность и величественность электростанции.

«Хочется, чтобы после просмотра фильма кемеровчане почувствовали гордость за наше славное прошлое и, я надеюсь, прекрасное будущее, куда город, показанный на экране, делает первый шаг. Создатели фильма сумели заметить красоту города и передать самые душевные моменты, показать людям то, что их окружает. Я думаю, этот фильм тронет каждого зрителя», — отметил на премьерном показе директор Кузбасского филиала Сибирской генерирующей компании Юрий Шейбак.

«Это был очень трудоемкий проект, над которым работали около 30 человек, — рассказал Эдвард Романов. — Закадровый текст читает Всеволод Кузнецов, именно его голосом говорят герои актеров Киану Ривза, Тома Круза, Брэда Питта».

28 октября в кузбасской столице планируется провести показ фильма «Кемерово» во всех школах города.

Просмотра фильм доступен по ссылке: https://youtu.be/84FvalSrlPQ