Севастополь, 26 сентября, 2018, 17:05 — ИА Регнум. В Севастополе идёт проектирование нового здания городской больницы №4, расположенной на Северной стороне города, а также подготовка к строительству новой инфекционной больницы. Об этом 26 сентября на заседании правительства города сообщил директор департамента капитального строительства Севастополя Михаил Демиденко.

Цитата из м/ф «Крокодил Гена». Реж. Роман Качанов. 1969. СССР Стройплощадка

«Мы сейчас проектируем больницу №4 на Северной стороне на 140 коек. Она задумывалась как палатный корпус, но в результате изысканий было решено, что существующий фонд не готов работать в современных условиях и не отвечает требованиям, которые предъявляются к медицинским учреждениям. В связи с этим там будет маленькая больница скорой медицинской помощи, на 60% от стандартной её мощности, и поликлиника на 200 посещений», — отметил чиновник.

Также, по его словам, уже в 2018 году может быть заложена новая инфекционная больница на 200 мест.

«Требование закона обязывает нас провести федеральную государственную экспертизу, которая уже началась. Эксперты работают, мы получили первые замечания. В течение октября эту процедуру должны завершить и выйти на поиск подрядчика либо получить разрешение от правительства РФ на определение единственного поставщика услуг, который выйдет на площадку и построит больницу», — уточнил Михаил Демиденко.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с начала 2018 года в Севастополе резко выросло количество заболеваний серозным менингитом — уже до 142 случаев.

Ныне действующая инфекционная больница находится в оползневой зоне, один из её корпусов был выведен из эксплуатации в 2014 году.