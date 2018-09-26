Баку, 26 сентября, 2018, 17:04 — ИА Регнум. Заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна по урегулированию нагорно-карабахского конфликта являются абсурдными и могут парализовать переговорный процесс, считает заместитель завотдела по вопросам внешней политики администрации президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

ИА REGNUM Нагорный Карабах

«Провокационные, противоречивые и абсурдные заявления премьер-министра Армении, сделанные с трибуны Генассамблеи ООН, могут привести к полному параличу переговорного процесса по нагорно-карабахскому урегулированию», — приводит словал Гаджиева госагентство Азербайджана «АзерТАдж».

По его словам, если Армения хочет добиться прогресса в переговорах, то она должна выполнить соответствующие резолюции Совбеза ООН, «вывести свои войска с «оккупированных территорий, выполнить международные обязательства и прекратить препятствовать возвращению азербайджанских беженцев в родные дома».

«Только в этом случае можно урегулировать конфликт, а также обеспечить мир и стабильность в регионе», — добавил Гаджиев.

Как сообщало ИА REGNUM , выступая на 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что цель руководства Азербайджана очистить Карабах от армян, как это произошло в Нахичеване. По словам премьера Армении, это даёт право Нагорному Карабаху говорить о том, что быть частью Азербайджана будет означать для населения Карабаха полное уничтожение. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян,