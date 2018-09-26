Магас, 26 сентября, 2018, 16:51 — ИА Регнум. Главы Чечни и Ингушетии подписали договор об административной границе между субъектами. Согласно документу, обе республики получили нежилые территории — Чечня — в Малгобекском районе Ингушетии, а Ингушетия — в Надтеречном районе Чечни.

Tim Ellis Договорились

Историческим документом назвал этот договор глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров. Отметив, что оба главы понимали, какая ответственность лежит на них перед будущим обоих народов, «перед памятью предков», они «закрепили границу между двумя братскими народами, которая была определена де-факто еще в августе 1993 года».

«Подписанное соглашение не затрагивает населенные пункты двух республик, а предусматривает закрепление границ горно-лесистой части территории», — заявил в ходе подписания договора ингушский лидер.

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Напомним, вопрос о границе не раз поднимался властями Ингушетии и Чечни. В августе 2012 года глава Чечни Рамзан Кадыров заявлял, что намерен поставить вопрос на федеральном уровне о демаркации административной границы между Чечней и Ингушетией. Юнус-Бек Евкуров поддержал это намерение, поставив условие, что новая граница будет соответствовать сложившемуся на тот момент размежеванию, потому что с учетом его определялись границы муниципальных образований Ингушетии.

В последние дни в Ингушетии проходили несанкционированные акции, на которых активисты общественных движений и местные жители высказывали недовольство намерениями властей передать Чечне ряд территорий. Глава Ингушетии и премьер-министр отметили, что вопрос о границе с Чечней необходимо решать совместно с чеченскими властями, и чем скорее он будет решен, тем лучше будет для экономики республик.

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