Россия в шаге от принятия пенсионной реформы: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 26 сентября, 2018, 17:00 — ИА Регнум.
- ВС РФ получат атомную субмарину спецназначения;
- Законопроект о пенсионной системе России принят во II чтении;
- На выборах во Владимирской области пытались применить админресурс;
- Почему в Оренбурге не спасли наследие СССР;
- В Дагестане задержан брат бывшего главы республики.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 20:00 мск.
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