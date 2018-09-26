Калуга, 26 сентября, 2018, 16:47 — ИА Регнум. В Калуге 26 сентября состоялось очередное заседание Городской думы. Перед началом работы глава городского самоуправления Александр Иванов сообщил коллегам об итогах всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика». В номинации «Обеспечение эффективной обратной связи с жителями, развитие ТОС и привлечение граждан к осуществлению местного самоуправления» Калуга заняла третье место.

Фото пресс-службы правительства Калужской области Заседание Городской думы Калуги 26.09.2018

«Я благодарю всех, кто принимал активное участие в развитие территориального общественного самоуправления, городского голову, депутатов Городской думы, специалистов управления по работе с населением, руководителей ТОСов, этот высокий результат — наша общая заслуга, — подчеркнул Александр Иванов. — Мы продолжим нашу совместную работу, уверен, что в дальнейшем Калуга сможет занять и первое место».

Затем, как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, депутаты внесли поправки в бюджет города. Доходная часть бюджета увеличивается на 120 миллионов рублей за счёт безвозмездных поступлений. 63,3 миллиона рублей выделяется на приобретение здания нового детского сада в районе деревни Чижовка. 29 миллионов рублей — на обеспечение государственных гарантий реализации права на получение дошкольного образования. 20 миллионов рублей выделяется на реконструкцию моста через реку Яченка в районе деревни Белая.

11 миллионов рублей выделяется на содержание и текущий ремонт объектов наружного освещения, 4 миллиона рублей — на озеленение, 1,5 миллиона — рублей на проведение вырубки и обрезки деревьев на сельских территориях. 20 миллионов рублей выделяется для оказания финансовой помощи муниципальному предприятию «УК МЖД Московского округа», 3 миллиона рублей будет внесено в уставной капитал МУП «Калугаспецавтодор». 6,7 млн. рублей дополнительно выделяется на проведение ремонтных работ в детской школе искусств №4. Один миллион рублей выделяется для поддержки социально ориентированных НКО. 5 миллионов 116 тысяч рублей будет направлено на предоставление денежных выплат, пособий и компенсаций отдельным категориям граждан в соответствии с региональным законодательством.

1,6 млн рублей выделяется на содержание автомобильных дорог, дорожных сооружений и элементов обустройства автомобильных дорог общего пользования. 1,5 миллиона рублей будет направлено на мероприятия по организации систем индивидуального поквартирного теплоснабжения, 767 тысяч рублей — на оплату работ по капитальному ремонту многоквартирных домов. Субсидия в размере 800 тысяч рублей будет предоставлена для компенсации части затрат на приобретение оборудования и специальной техники в области животноводства.

630 тысяч рублей будет выделено на проведение ремонта в детском оздоровительном лагере «Смена». 307 тысяч рублей выделяется на мероприятия по созданию, содержанию и ремонту объектов благоустройства.

На заседании также был утверждён порядок формирования предложений по расходованию бюджетных средств депутатами Городской думы, избранными по партийным спискам. При составлении проекта бюджета на следующий финансовый год депутаты, избранные по партийным спискам, теперь также смогут вносить предложения по расходованию средств. В настоящее время таким правом обладают только депутаты, избранные по одномандатным округам. Предложения будут рассматриваться комиссией, в состав которой войдёт глава городского самоуправления Калуги и руководители всех фракций Городской думы.

Депутаты приняли решение обратиться с законодательной инициативой в Законодательное собрание Калужской области. Проект предусматривает преобразование отдельных административно-территориальных единиц Калужской области на территории городского округа «Город Калуга» — объединение деревни Уварово и села Уварово-Починковский карьер. Данные населённые пункты имеют общую границу и фактически слились, объединение населённых пунктов было поддержано жителями в ходе консультативного опроса.

Преобразуемая административно-территориальная единица сохранит прежнее название — деревня Уварово, статус и категория населённого пункта также останутся без изменений.

На заседании средней школе №28 было присвоено наименование в честь заслуженного художника Российской Федерации П.В.Рыженко, также было принято решение об установке на здании школы мемориальной доски.

В ходе часа контроля была заслушана информация о ходе реализации программы «Городская среда» и асфальтировании межквартальных проездов. На благоустройство дворовых территорий в текущем году было выделено 52,1 млн. рублей из областного и федерального бюджетов и 1 миллион 668 тысяч рублей из городского бюджета. Всего в рамк ах программы «Городская среда» был запланирован ремонт 55 дворов и расширение сквера «Содружество». В настоящее время в полном объёме выполнены работы по благоустройству 45 дворов, в десяти дворах работы продолжаются. Общественными комиссиями были приняты 10 объектов.

В рамках исполнения поручения президента РФ были благоустроены две дворовые территории в районе домов №135 и №158 по Грабцевскому шоссе и в районе домов №№26, 28, 30, 32 по улице Ленина.

Работы по благоустройству второй очереди сквера «Содружество» находятся в завершающей стадии. Произведена замена покрытий пешеходной зоны — выложены плиткой тротуары, благоустроена зелёная зона — высажены деревья и кустарники, обустроены газоны, установлены уличные фонари и светильники, установлены малые архитектурные формы в виде фигур сказочных героев. Стоимость работ составила 16,5 млн. рублей, в том числе из городского бюджета было выделено 11,1 млн. рублей.

В 2018 году также планируется разработать проектно-сметную документацию по благоустройству территории, расположенной вдоль Яченского водохранилища. Аукцион по выбору проектировщика состоится 5 октября, начальная стоимость контракта — 4 миллиона 474 тысячи рублей. Проведение работ запланировано на 2019 — 2022 годы.

В 2018 году был запланирован ямочный ремонт 41 межквартального проезда, в полном объёме выполнены работы по 40 объектам, 36 проездов были приняты без замечаний, 4 проезда будут приняты после устранения замечаний. Проезд в районе дома № 60 по улице Хрустальной вошёл в контракт по содержанию улично-дорожной сети, вместо него ямочный ремонт будет выполнен во дворе дома № 26 по улице Стекольная.

На заседании были озвучены и планы по реализации программы «Городская среда» в 2019 году. В следующем году планируется благоустройство сквера между домами №12 и №16 по бульвару Моторостроителей, проект занял второе место в ходе рейтингового голосования в марте 2018 года. В части ремонта дворовых территорий рассматриваются несколько вариантов формирования и реализации программы. Управлением городского хозяйства были предложены следующие варианты: благоустройство дворовых территорий по предложениям депутатов Городской думы (в настоящее время депутатами уже поданы предложения по включению в программу 31 двора); благоустройство меньшего количества территорий, но с применением комплексного подхода: асфальтирование, расширение проездов, установка малых архитектурных форм, освещение, озеленение, устройство парковок и установка детского игрового оборудования; проведение комплексных работ по ремонту и благоустройству дворов в несколько этапов на протяжении трех лет; либо увеличение софинансирования программы из муниципального бюджета.

«Необходимо равномерно включить в программу дворовые территории от каждого избирательного округа, — отметил Александр Иванов. — В противном случае это вызовет негативную реакцию жителей, несправедливо, что в одном микрорайоне будет проведёно комплексное благоустройство обширной территории, а в другом не будет сделано ничего».

Депутат Марина Ставиская выступила с предложением увеличить объём финансовых средств, выделяемых на асфальтирование и ямочный ремонт дворов и межквартальных проездов, также она предложила начинать ремонт одновременно с началом работы асфальтовых заводов.

Предложение было поддержано депутатами, Светлана Мартынова и Андрей Линков подчеркнули, что многие дворы уже по 5−7 лет ждут асфальтирования, а выделяемых в настоящее время средств зачастую не хватает на комплексный ремонт даже одного двора в округе.

Депутат Михаил Смирнов предложил возродить муниципальную программу «Город рядом».

«Ранее на реализацию программы «Город рядом» выделялось порядка 100 миллионов рублей в год, это позволяло качественно отремонтировать по 3 — 4 двора в каждом избирательном округе, — отметил Михаил Смирнов. — Сейчас мы фактически заменили программу «Город рядом» федеральными деньгами, полученными в рамках программы «Городская среда», что, на мой взгляд, неправильно, по федеральной программе действительно необходимо проводить комплексное благоустройство обширных дворовых территорий, но все остальные дворы, нуждающиеся в ремонте, необходимо асфальтировать за счёт средств городского бюджета по отдельной программе».

Городской голова Дмитрий Разумовский согласился с тем, что объём средств, выделяемых на благоустройство дворовых территорий, не обеспечивает удовлетворение всех потребностей города.

«К сожалению, за последнее время нам не удалось найти источников для существенного пополнения доходной части городского бюджета, — сообщил депутатам Дмитрий Разумовский. — В настоящее время городской управой ведётся работа по формированию бюджета Калуги на 2019 год, предлагаю депутатскому корпусу вместе с нами провести анализ финансовых возможностей муниципалитета и определить источники финансирования муниципальной программы по ремонту дворовых территорий».

Было решено продолжить обсуждение вопроса в рамках комиссии по реализации программы «Городская среда».

Также в ходе часа контроля был заслушан отчёт о ремонте детских садов за счёт средств, выделенных по предложению депутатов Городской думы. Всего на эти цели в 2018 году было выделено 25 миллионов рублей, ремонт проводился в девяти дошкольных учреждениях.

В детском саду №116 выполнен ремонт кровли, лестниц, эвакуационных выходов, музыкального зала, заменены окна, на 75% выполнен ремонт веранд. В МБДОУ №104 завершены работы по замене окон, ремонту кровли и ограждения, средства экономии от конкурсных процедур направлены на ремонт музыкального зала. В детском саду «Росинка» выполнен ремонт двух групп с заменой окон, отремонтированы туалеты и заменены двери. Сэкономленные средства направлены на ремонт внутренних помещений. В детском саду «Бережок» произведена замена окон и асфальтирование территории, отремонтированы две группы и лестничные клетки. Средства экономии направлены на дальнейшее асфальтирование, ремонт ограждений и внутренних помещений. В детском саду «Непоседы» отремонтированы кровля, полы, спальни, музыкальный зал, коридоры, подвал, заменены окна, двери, система электроснабжения, произведен ремонт водоснабжения и канализации, устроена вентиляция. Средства экономии направлены на остекление балкона второго этажа. В МБДОУ № 88 завершён ремонт веранд и асфальтирование, ремонт фасада выполнен на 90%. Контракт сорван по срокам выполнения, подрядчику предъявлены претензии по качеству покраски и нанесения фактурного слоя. По факту принятия работ с подрядчика будет удержана неустойка.

Средства экономии направлены на замену оконных блоков, установку отливов, отделку откосов. В детском саду №44 в полном объёме выполнен ремонт теневых навесов и асфальтирование территории. Ремонт лестничных маршей с установкой новых поручней и облицовкой противоскользящей плиткой выполнен на 80%. Средства экономии направлены на ремонт цоколя. В детском саду №26 был запланирован ремонт кровли. Проведён повторный аукцион после расторжения контракта с недобросовестным подрядчиком, работы выполнены на 40%. Средства экономии направлены на асфальтирование территории.

Проведён конкурс на подготовку проекта реконструкции детского технопарка в детско-юношеском центре «Галактика». Победителем конкурса стало АО «Калужское управление Стальконструкция», сумма контракта — 5 миллионов рублей. В настоящее время проводится государственная экспертиза проектной документации.

«За три года была проведена огромная работа, всего было отремонтировано 29 дошкольных учреждений, — подчеркнул Александр Иванов. — Депутатами было принято решение о начале реализации аналогичной программы для школ города — «Старым школам — новую жизнь», в рамках программы по предложению депутатов будут выделяться средства на ремонт школ, построенных пятьдесят и более лет назад».

Как сообщила начальник управления образования Ольга Лыткина, в первую очередь ремонт требуется зданиям школ №6, №8 и №14, являющихся памятниками архитектуры, также требует ремонта здание школы №17, построенной в 50-х годах прошлого века.