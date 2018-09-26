Махачкала, 26 сентября, 2018, 16:40 — ИА Регнум. Бывший руководитель Дагестана Рамазан Абдулатипов не в курсе событий, связанных с его братом Раджабом Абдулатиповым. О его задержании он ничего не знает. Об этом Абдулатипов заявил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Kremlin.ru Рамазан Абдулатипов

По словам экс-главы Дагестана, ему никто не звонил и не сообщал об этом, и он впервые слышит о задержании сотрудниками ФСБ своего брата-депутата.

Напомним, брат Рамазана Абдулатипова Раджаб Абдулатипов был задержан 26 сентября в рабочем кабинете в Дагестане. Его препроводили в управление ФСБ, и, по некоторым данным, в настоящее время он находится на пути к Москве. По сообщению ряда СМИ, за ним специально были прислан из столицы самолет с сотрудниками УФСБ.

Причины задержания пока официально не названы. Местные СМИ считают, что Абдулатипова подозревают в превышении полномочий.