Орел, 26 сентября, 2018, 16:38 — ИА Регнум. Денег на оплату организации питания детей в школах Орла у администрации города нет. Об этом говорилось 26 сентября на заседании комитета горсовета. По словам начальника финансового блока администрации Игоря Краличева, лимитов для исполнения взятых обязательств нет.

Советская школьная столовая

«Мы не допустим неисполнения взятых на себя обязательств социального характера. И мы требуем изыскать эти средства. Если вы этого не сделаете, то мы будем принимать это решение сами», — цитируют «Орловские новости» заместителя председателя горсовета Владимира Негина.

Как сообщало ИА REGNUM, сложности с оплатой поставщикам питания в школы администрация Орла испытывает не первый год, в 2017 году на обсуждение даже выносился вопрос отмены бесплатных завтраков для школьников, но тогда их решили сохранить. По данным на начало августа этого года, долг городского бюджета перед поставщиками школьного питания оценивался в 119 млн рублей. Тогда стало известно о возбуждении уголовного дела по статье о халатности. Впрочем, у мэрии нет денег не только на питание детей: в мае выяснилось, что под вопросом оказалось само начало учебного года — счета школ оказались заблокированы из-за долгов, и мэрии пришлось брать кредит для решения проблемы.

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