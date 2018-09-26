Балабаново, Калужская область, 26 сентября, 2018, 16:35 — ИА Регнум. Детей из цыганских семей отказываются принимать в школу Балабаново Калужской области. Официальная причина отказа — отсутствие паспортов у родителей, сообщила 26 сентября корреспонденту ИА REGNUM правозащитница Татьяна Котляр.

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По её словам, в начале сентября 2018 года к ней обратились две женщины, которые заявили, что их детей отказались принять в 1 класс школы № 3 города Балабаново. Раньше одна из обратившихся жила в городе Батайск Ростовской области, где дети обучались в местной школе. У второй женщины в школе №3 уже учится старший сын, а другого ребенка не приняли. Официальная причина отказа — отсутствие паспорта у матерей и соответствующей регистрации у детей.

«Директор школы может и не знать, что цыганкам могут и не дать паспортов, но закон о всеобуче никто не отменял. Все дети должны учиться в школе, и директора не должны отказываться принимать на учебу детей, даже если у их матерей нет паспортов», — заявила Татьяна Котляр.

Правозащиница обратилась с письмом в министерство образования и науки Калужской области. 24 сентября Котляр получила ответ за подписью и.о. министра Дениса Зубова. В письме сказано, что «прием детей в школу осуществляется по личному заявлению родителя ребенка при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность родителя… Также порядком определено, что для приема детей в школу необходимо: …свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания».

«Получается, что и.о. калужского министра образования и науки фактическим подтвердил законность отказа директора школы принять на учебу детей — российских граждан, мать которых не имеет паспорта, а у детей из-за этого отсутствует регистрация по месту жительства. Между тем, статья 43 Конституции РФ гарантирует общедоступность и бесплатность основного общего образования. Более того, согласно Конституции России «Основное общее образование обязательно» (ч. 4 ст. 43), — подчеркнула калужская правозащитница.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, глава управления общего образования Обнинска Калужской области Татьяна Волнистова заявила, что отсутствие справки о проведении вакцинации от кори может стать причиной отказа в посещении школы или детского сада на территории города. Между тем, согласно действующему законодательству, вакцинация является добровольной, и ее отсутствие не может служить причиной отказа в приеме детей в учебные заведения.

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