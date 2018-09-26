Тверь, 26 сентября, 2018, 16:25 — ИА Регнум. Учреждения социальной сферы должны быть защищены от поставок некачественной продукции. Для этого необходимо усилить и контроль, и ответственность. Такое заявление на заседании госкомиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции, состоявшейся 26 сентября под председательством министра промышленности и торговли Российской Федерации Дениса Мантурова, сделал губернатор Тверской области Игорь Руденя. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе облправительства.

Kremlin.ru Игорь Руденя

«Нужно дать больше возможностей для маневра учреждений соцзащиты и здравоохранения в части малых закупок. Сделать так, чтобы закупка была возможна до 400 тысяч рублей единовременно. Это даст возможность при поставке некачественной продукции, расторжении контракта в оперативном режиме восстановить малыми закупками поставку продукции», — рассказал также Игорь Руденя представителям СМИ по итогам заседания.

Игорь Руденя подчеркнул необходимость усиления контроля за качеством продукции, поставляемой в соцучреждения, а также ужесточить ответственность, в том числе финансовую, за нарушения законодательства и стандартов в данной сфере, обязать производителей и поставщиков продукции проводить лабораторные исследования за свой счет.

По данным, которые привел Руденя, в Тверской области из 30 выявленных нарушений в 2018 году в трех случаях некачественную продукцию произвели тверские компании, в 27 — представители других регионов.

Денис Мантуров, комментируя инициативу тверского губернатора, отметил, что сейчас прорабатывается возможность регионам, контрольным органам, учреждениям обеспечить максимальный эффект по закупке качественной продукции: предполагается внести соответствующие корректировки в законодательство.

На совещании обсуждались и вопросы о защите прав интеллектуальной собственности по итогам проведения чемпионата мира по футболу. Заместитель мэра Москвы, член комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в Москве Александр Горбенко отметил эффективное взаимодействие с рядом регионов, в том числе с Тверской областью, по пресечению оборота контрафакта, связанного с символикой чемпионата.