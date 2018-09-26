Махачкала, 26 сентября, 2018, 16:18 — ИА Регнум. В Дагестане подвели итоги хадж-кампании 2018 года. По словам организаторов паломничества, святую землю в Королевстве Саудовская Аравия смогли посетить более 14 тыс. дагестанцев. При этом квота на республику составляла всего 8600 мест, пишет РИА «Дагестан».

Леон Бейли. Паломники едут в Мекку. 1861

Еще около 1 тыс. мест был выделено дополнительно с учетом наличия большого количества желающих. Остальные жители региона выехали в хадж из других регионов, отметил Булат Курбанов — генеральный директор ООО «Марва-тур», которое уполномочено заниматься отправкой дагестанских паломников в хадж.

По его словам, в Дагестане никогда не было проблем с реализацией квоты, что отличает республику от всех других субъектов России, между которыми распределяется квота на совершение хаджа. В 2018 году Саудовская Аравия предоставила России 20 500 мест. В целом, как считают организаторы, потребности Дагестана составляют около 10 тыс. мест на совершение хаджа.

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При совершении паломничества не обошлось без происшествий. Во время помещения Мекки скончался один молодой житель Дагестана. Еще одну беременную жительницу сняли с рейса по требованию командира авиасудна во избежания проблем во время перелета, сообщили организаторы хаджа.

Между тем и портал Inkazan сообщает о трех погибших во время хаджа-2018. Такие данные, по информации издания, приводит уполномоченный по делам хаджа комиссии по вопросам религиозных объединений при правительстве РФ Ильяс Умаханов. По его словам, двое из них были жителями Дагестана, а третий был москвич.

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