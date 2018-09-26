Симферополь, 26 сентября, 2018, 16:09 — ИА Регнум. Глава Крыма Сергей Аксёнов пообещал найти инструмент для перечисления 90 млн рублей на выплату стипендий для 5,5 тысяч учащихся Крымского федерального университета (КФУ) им. В. И. Вернадского, сообщает 26 сентября пресс-служба вуза.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Аксёнов

Выступая перед журналистами до начала заседания Наблюдательного совета КФУ, Аксёнов пояснил, что решение о выплате студентам республиканских колледжей 324 млн рублей в 2019 году принято. Однако существующие инструменты не позволяют перечислить 90 млн рублей в адрес студентов вуза.

«Инструменты мы найдем. Даже если невозможно (выделение средств) напрямую, я найду варианты, как это обойти», — сказал глава республики.

Напомним, в начале сентября Аксёнов сообщал о готовности дополнительной поддержки студентов из бюджета Крыма. Тогда речь шла о 1 500 рублей в месяц, которые «будут мотивировать молодежь оставаться в Крыму для получения среднего профессионального образования».