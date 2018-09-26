Санкт-Петербург, 26 сентября, 2018, 16:09 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге продолжается подъем воды в Неве в связи с пришедшим в город штормовым циклоном. Как передает корреспондент ИА REGNUM, вода начала заливать каменные спуски набережных в центре города. Пока ситуация не угрожает людям и имуществу.

Дарья Драй ИА REGNUM Прохожий в непогоду

Дарья Драй ИА REGNUM Затопленная береговая линия

Дарья Драй ИА REGNUM Затопленная береговая линия

Дарья Драй ИА REGNUM Чайка борется со стихией

Однако, как предупредили в ГУ МЧС по Петербургу, 26 сентября ожидается дальнейшее усиление юго-западного, западного ветра порывами до 25−27 м/с.

С 09:30 до 16:00 у водомерного пункта «Горный институт» вода поднялась с отметки +87 до отметки +109 см над ординаром.

Дарья Драй ИА REGNUM Река Фонтанка вышла из берегов

Дарья Драй ИА REGNUM Река Фонтанка вышла из берегов

Наводнениями считаются подъёмы уровня воды более чем на 160 см выше ординара, подъем воды до 210 см считается опасным, до 299 см — особо опасным, свыше 300 см — катастрофическим.

Дарья Драй ИА REGNUM Одинокий турист

Дарья Драй ИА REGNUM Нева вышла из берегов

По прогнозам, в 22:00—24:00 мск ожидается подъем воды до отметки +185−191 см, что считается опасным наводнением.

Затворы водо‑ и судопропускных сооружений на петербургской дамбе закрыты, комплекс защитных сооружений должен предотвратить наводнение.

Судоходство в Невской губе Финского залива приостановлено, Кронштадтский рейд закрыт, приказом капитана морского порта Санкт-Петербурга мореплавателям предписано соблюдать осторожность и безопасность во время вынужденной стоянки.

Дарья Драй ИА REGNUM Горожане под зонтами

Дарья Драй ИА REGNUM Радужный зонтик

Дарья Драй ИА REGNUM Мужчина под зонтом

Дарья Драй ИА REGNUM Горожане под зонтами

Катастрофическими за всю историю Петербурга были три наводнения. Самое страшное случилось в 1824 году, когда уровень воды достиг 421 см. До этого, в 1777 году, вода поднялась на 321 см, став третьим по силе наводнением. Наводнение 23 сентября 1924 года в Ленинграде стало вторым по мощности. В тот день потоки воды за несколько часов затопили весь центр города.

Комплекс защитных сооружений гарантированно защищает от подъёма воды со стороны Финского залива на 515 см.

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