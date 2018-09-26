Костромские студенты узнали о налоговых проверках на практике
Кострома, 26 сентября, 2018, 15:59 — ИА Регнум. Студенты института управления, экономики и финансов Костромского государственного университета (КГУ) посетили практическое занятие в инспекции Федеральной налоговой службы России по г. Костроме, сообщает 26 сентября пресс-служба вуза.
На мероприятии выступили заместитель начальника отдела работы с налогоплательщиками Любовь Бобкова, а также представители отдела регистрации налогоплательщиков, отделов камеральных и выездных налоговых проверок и других.
Специалисты налоговой службы осветили ключевые направления работы инспекции, ответили на актуальные вопросы по особенностям налогообложения юридических и физических лиц, разъяснили права налогоплательщиков и порядок оценки возможных налоговых рисков.
Выездное занятие для студентов было организовано кафедрой бухгалтерского учета и аудита КГУ.
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