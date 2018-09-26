Гороховец, Владимирская область, 26 сентября, 2018, 15:56 — ИА Регнум. В Гороховце (Владимирская область) завершается реставрация Сергиевской церкви Сретенского монастыря, сообщила пресс-служба региона 25 сентября. Работы прошли на фасаде храма: была произведена расчистка, также стены прогрунтовали и побелили.

Aleksey Igonin Сретенский монастырь в Гороховце

Кроме того, по данным пресс-службы, еще на двух объектах — колокольне и в жилых корпусах ансамбля укрепили конструкции, отреставрировали кирпичную кладку и фасады. Рабочие провели инженерные коммуникации и воссоздали лестницы, крыльца и своды.

«Ансамбль Сретенского монастыря отнесен к памятникам архитектуры высшей категории, охраняемым государством, еще в 1930-е годы. Завершить реставрационные работы всего монастыря планируется до конца 2018 года. Их стоимость составит 134 млн рублей», — сообщили в пресс-службе.

Отметим, что также в Гороховце идет реставрация Благовещенского собора и Воскресенской церкви, которая была построены в XVII в. Стоимость работ составляет 180 млн рублей.

ИА REGNUM напоминает, что в 2018 году Гороховец отметил 850-летие. В 2017 году он был внесен в предварительный список всемирного наследия ЮНЕСКО.