Иваново, 26 сентября, 2018, 15:53 — ИА Регнум. Кирпичная кладка стены обрушилась в одной из школ Иванова 26 сентября. В результате преподаватель оказался в больнице с серьезными травмами. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по региону, по факту происшествия проводится проверка.

(сс) caligula1995 Кирпичи

Инцидент произошел в лицее №33. По предварительным данным, в одном из классов кирпичами без цементного раствора была заложена старая не функционирующая дверь. Конструкция стала наклоняться, и преподаватель решила ее подпереть. Кирпичи обрушились на нее, в результате она получила сотрясение головного мозга и гематомы лица и ноги. Ее госпитализировали. Сотрудники полиции проводят проверку по факту случившегося.

Отметим, что в августе этого года обвалилась кирпичная стена у здания школы в Вичуге Ивановской области. Обошлось без пострадавших. В сентябре прошлого года обрушилась балка потолка в школе в Заволжске.