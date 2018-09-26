Брюссель, 26 сентября, 2018, 15:59 — ИА Регнум. Мать короля Бельгии Филиппа Паола перенесла инсульт в Венеции, сообщили 26 сентября бельгийские средства массовой информации.

Prashanthsaddala Мозг после инсульта

Королевский дом ограничился сообщением о том, что Паола вернулась в Бельгию из-за проблем со здоровьем для медицинского обследования.

81-летняя супруга отреченного короля Бельгии Альберта II уже имела серьезные проблемы со здоровьем. В феврале она перенесла перелом бедра, а в 2015 году королевский дом заявлял, что Паола страдает сердечной аритмией и нуждается в полном покое.