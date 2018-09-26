Москва, 26 сентября, 2018, 15:38 — ИА Регнум. Процесс определения административной границы Чечни и Ингушетии сопровождается «определенной внутренней напряженностью». Президент России осведомлен о происходящем, сообщил 26 сентября журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Don-kun Чечено-ингушская граница

Представитель Кремля отметил, что «события сейчас разворачиваются» в Сунженском районе Ингушетии. Вся необходимая информация поступает к главе государства.

Песков добавил, что какие-либо заключения делать преждевременно. На месте идет работа, пояснил он.

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Как сообщало ИА REGNUM, в начале сентября жителей Сунженского района Ингушетии взволновало появление у административной границы с Чечней строительной техники. В Чечне заявили, что техника нужна для ремонтных работ, однако глава Чечни Рамзан Кадыров в это же время подписал указ о создании комиссии, которая займется вопросами уточнения административных границ республики.

В связи с возможным переделом границы между республиками в Сунже состоялась несанкционированная акция. Глава Сунженского района Исса Хашагульгов написал в своем Facebook, что подал в отставку 25 сентября.

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