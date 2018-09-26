Москва, 26 сентября, 2018, 15:33 — ИА Регнум. За январь — августа 2018 года в России выплаты страховщиков по ОСАГО продолжили снижение. Согласно статистике Российского союза автостраховщиков, за этот период они составили 92,3 млрд рублей, что на 28% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

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Премии сократились до 148,4 млрд рублей (или на 1%). Значительно уменьшилось и количество страховых случаев — на 15% до 1,4 млн.

Средняя выплата по ОСАГО уменьшилась на 16% и составила за восемь месяцев 2018 года 65,2 тыс. рублей, средняя цена полиса опустилась до 5 тыс. 683 рублей (на 1,8%).

«Снижение показателей связано с расширением практики применения натурального возмещения в обязательной «автогражданке», — пояснил президент РСА Игорь Юргенс.

По его словам, натуральное возмещение лишает «автоюристов» возможности получать со страховых компаний дополнительные деньги «в результате накруток на выплату через суды». Что касается снижения количества заявленных и урегулированных убытков, то это, скорее, особенности ведения учёта, чем реальное их снижение, добавил Юргенс.

Напомним, снижение средней выплаты по ОСАГО отмечалось и по итогам января-июля 2018 года. За этот период она едва превысила 64 тыс. рублей, что на 17% меньше, чем годом ранее. Также по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 15% снизилось количество заявленных и урегулированных убытков — с 1,48 до 1,25 млн штук. При этом вновь несколько снизился и размер средней премии — с 5 тыс. 783 рублей до 5 тыс. 681 рубля.

Добавим, что РСА отмечает снижение размера выплаты по ОСАГО с начала 2018 года.