Санкт-Петербург, 26 сентября, 2018, 16:44 — ИА Регнум. В Государственный Русский музей в Санкт-Петербурге 26 сентября торжественно переданы картины «Зимний пейзаж» знаменитого русского художника Алексея Саврасова и альбом рисунков Ольги Лагоды-Шишкиной, ученицы и жены не менее известного Ивана Шишкина. Эти произведения были изъяты сотрудниками УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленобласти у китайского контрабандиста.

Дарья Драй ИА REGNUM Демонстрация картины «Зимний пейзаж» А.Саврасова

Дарья Драй ИА REGNUM Передача в Русский музей картины «Зимний пейзаж» А.Саврасова и альбома рисунков О.Лагоды-Шишкиной

Попытка вывоза из России в Китай картины и альбома была пресечена в аэропорту «Пулково» 15 марта 2017 года транспортной службой регионального УФСБ. Было возбуждено уголовное дело, вина гражданина КНР в контрабанде культурных ценностей полностью доказана в ходе судебного разбирательства.

Дарья Драй ИА REGNUM Рисунок из альбома О.Лагоды-Шишкиной

Как установлено, перед вылетом в Китай мужчина сдал в багаж чемодан с картиной Саврасова, а в ручной клади спрятал альбом зарисовок Лагоды-Шишкиной. Оба предмета не были задекларированы, разрешений на их вывоз у гражданина КНР не было. Картину и альбом контрабандист планировал перепродать в Китае. Эксперты оценили общую стоимость произведений не менее чем в 1,3 млн рублей.

Подсудимый признал свою вину, однако пытался убедить суд в том, что, якобы, планировал показать картину Саврасова потенциальному покупателю, а затем вернуть ее в РФ для получения необходимых разрешений на вывоз.

Дарья Драй ИА REGNUM Директор Русского музея Владимир Гусев и Руководитель управления Министерства культуры Российской Федерации по СЗФО Сергей Булавский

12 декабря 2017 года Московский районный суд Санкт-Петербурга приговорил гражданина КНР к 2,5 годам лишения свободы условно, а изъятые у него культурные ценности обратил в доход государства.

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Дарья Драй ИА REGNUM Демонстрация картины «Зимний пейзаж» А.Саврасова

Местом их постоянного хранения был избран Государственный Русский музей, в собрание которого они и поступили сегодня. Церемония торжественной передачи картины и альбома состоялась в Михайловском дворце.

Как отметили в пресс-службе Русского музея, картина «Зимний пейзаж» относится к позднему периоду творчества Алексея Саврасова, который не очень хорошо известен широкой публике. «Зимний пейзаж», имеющий авторскую датировку, станет важным дополнением коллекции произведений Саврасова в Русском музее.

Дарья Драй ИА REGNUM Показ Владимиру Гусеву альбома рисунков О.Лагоды-Шишкиной

Альбом рисунков Ольги Лагоды-Шишкиной, состоящий из 20 листов, относится к раннему периоду творчества художницы, когда она работала над пейзажными мотивами в Сиверской под Петербургом. Сейчас в музее есть только 23 ее работы, и поступивший сегодня альбом станет важным дополнением графической коллекции музея.

Как сообщало ИА REGNUM, в Русский музей в ноябре 2017 года поступили 13 икон — XVIII—XIX века, написанные в разных художественных центрах России.