Киев, 26 сентября, 2018, 15:29 — ИА Регнум. Американский беспилотник и британский самолет-разведчик пролетели рядом с побережьем российского Крыма 25 сентября, сообщает «Украинский военный портал».

Рене Магритт. Разведка. 1946

Согласно сообщению, рядом с Крымом пролетали британский самолет радиоэлектронной разведки Boeing RC-135W Rever Joint и стратегический разведывательный беспилотник США RQ-4A Global Hawk. Также рядом с побережьем Крыма начал патрулирование противолодочный самолет США Boeing P-8A Poseidon.

Напомним, максимальная скорость Boeing P-8A Poseidon составляет 907 км/ч, экипаж составляет до девяти человек. Самолет несет торпеды, глубинные бомбы, противокорабельные ракеты Harpoon, а также может сбрасывать гидроакустические буи и получать с них информацию.