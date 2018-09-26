Грузовик с отказавшими тормозами насмерть сбил 12-летнюю девочку в Башкирии
Уфа, 26 сентября, 2018, 15:11 — ИА Регнум. Грузовик насмерть сбил 12-летнюю девочку в селе Михайловка Уфимского района. Об этом ИА REGNUM сообщили в управлении ГИБДД по Башкирии.
По предварительным данным, у грузовика отказали тормоза, водитель потерял управление автомобилем и совершил наезд на стоящую на остановке общественного транспорта девочку. После этого грузовик снес припаркованный легковой автомобиль и совершил опрокидывание.
Ребенок от полученных травм скончался на месте происшествия, водитель грузовика госпитализирован.
В ведомстве уточнили, что девочка проживает в Уфе, приехала на занятия в местную музыкальную школу. Перед аварией она сошла с автобуса.
В настоящее время проводятся необходимые мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего.
Как сообщало ранее ИА REGNUM, в августе на пешеходном переходе в Калуге грузовик насмерть сбил ребенка.
12-летняя девочка переходила проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.