Киржач, Владимирская область, 26 сентября, 2018, 15:09 — ИА Регнум. Владимирский областной суд оставил в силе решение суда первой инстанции, согласно которому бездействие территориальной избирательной комиссии Киржачского района в вопросе «мусорного» референдума было признанно незаконным. Эту информацию 26 сентября корреспонденту ИА REGNUM подтвердили активисты инициативной группы, протестующей против строительства мусорного объекта около села Филипповское.

Björn S Мусороперерабатывающий завод

Суд рассмотрел жалобу прокуратуры на решение Киржачского суда 25 сентября. До этого заседания несколько раз переносились. Активисты были уверены, что это было связано с выборами губернатора Владимирской области.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, активисты, выступающие против строительства мусороперерабатывающего завода, подали документы для регистрации инициативной группы по проведению референдума еще в декабре 2017 года. Они надеялись, что успеют подготовиться к голосованию и оно пройдет 18 марта, в день, когда в России выбирали президента. Но ТИК не стала принимать никакого решения, приняв во внимание предостережение прокуратуры. В ведомстве заявляли, что этот вопрос не относится к местным, следовательно, проводить референдум нельзя. Киржачский районный суд пришел к выводу, что комиссия должна была принять какое-либо решение.

Информация о возможном строительстве мусороперерабатывающего завода на участке, который занимает лес и под которым находится резервный запас воды, появилась летом 2017 года. Тогда замгубернатора Лидия Смолина подписала соответствующий инвестиционный проект. После того, как жители начали протестовать, инвесторы вышли из проекта, а в администрации региона сообщали, что проект — закрыт. Однако люди не поверили в намерения властей свернуть планы и заявляли, что решение о строительстве будет одним из первых, которое будет принято после победы губернатора Светланы Орловой.

Отметим, что выборы губернатора прошли 23 сентября во втором туре. На них Светлана Орлова набрала 37,46% голосов, а ее соперник — представитель ЛДПР Владимир Сипягин — выиграл, получив 57% голосов.