Киев, 26 сентября, 2018, 15:02 — ИА Регнум. Действующий глава Украины Петр Порошенко и шоумен Владимир Зеленский заняли второе место в рейтинге кандидатов в президенты страны. Об этом говорят итоги опроса Киевского международного института социологии (КМИС).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Управление страной

По 6,5% опрошенных отдали бы свои голоса за Порошенко и Зеленского, если бы выборы главы государства состоялись в сентябре. Победила бы лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, следует из опроса — её поддержали 10,6% респондентов.

На третьем месте — лидер «Гражданской позиции» Анатолий Гриценко — 6%, далее идут певец Святослав Вакарчук — 4,6%, Юрий Бойко — 4,4%, Вадим Рабинович — 4,1%, Олег Ляшко — 3,7%. При этом 26,6% не смогли назвать предпочтительного кандидата, а ещё 12,4% вовсе не пошли бы на выборы.

Всего социологи опросили 2026 респондентов старше 18 лет, проживающих в 110 населенных пунктах на Украине. Выборать президента гражданам Украины предстоит 31 марта 2019 года.

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