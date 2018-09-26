Париж, 26 сентября, 2018, 15:23 — ИА Регнум. Многие люди считают «иллюзией то, что можно сдержать беженцев, не говоря уже о прекращении потока миграции», сообщает Europe1.

Paul Sableman «Мигранты, добро пожаловать!»

Politis and Regards опубликовал манифест в среду, 26 сентября, который подписали французские актрисы Жозиан Баласко и Роман Боринже, актер Кристоф Алевик, экономист Томас Пикетти, бывший футболист Лилиан Тюран и другие.

Закрытие границ, по их мнению, приведет к насилию. В то время как в будущем население может уменьшится в результате войн и климатических бедствий. Подписавшие манифест стороны находят «глупостью» мысль о том, чтобы бедные страны принимали мигрантов.

Манифест выступает за «свободу передвижения» и «равные социальные права для мигрантов в принимающих странах». «Мы, интеллектуалы, творцы, активисты, борцы, подтверждаем, что не склоним голову», — говорится в тексте манифеста.

Напомним, мнения в Европе относительно мигрантов разделились. Часть стран (Германия, Франция, Испания) готовы принимать беженцев, а часть заявили, что не примут ни одного мигранта (Италия, Венгрия).