Севастополь, 26 сентября, 2018, 14:58 — ИА Регнум. В Севастополе наблюдается серьёзный рост заболеваемости серозным менингитом, с начала 2018 года подтверждено 142 случая. Об этом журналистам 26 сентября сообщила главврач городской инфекционной больницы Инга Матяж.

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«Среди 142 пациентов — 115 дети, в основном до 14 лет. В инфекционной больнице с таким диагнозом находятся 34 человека, включая 31 ребенка. Состояние у всех средней тяжести», — отметила специалист.

По её данным, в 2013 году в городе было зафиксировано 60 заболевших, в 2014 — 70, в 2016 — 40, а в 2017 — 100.

«Хотелось бы также отметить, что в этом году растёт число заболевших серозным менингитом, не только у нас, но и по всей России», — добавила специалист.

Как сообщало ИА REGNUM, летом стало известно о нескольких случаях заболевания серозным менингитом воспитанников севастопольского детсада № 90, однако местные чиновники долгое время отказывались признавать наличие проблемы.