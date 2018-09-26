Ярославль, 26 сентября, 2018, 14:58 — ИА Регнум. В Ярославле подвели итоги интеллектуального опроса «ЯрТест», который проводился в день выборов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в ЯОО «Ярославский гражданин».

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Бланки «ЯрТеста» выдавали на предприятиях, жителям многоквартирных домов, а отдавать их просили на пунктах сбора, которые располагались около избирательных участков. Всего поступило 93 324 заполненных тестовых заданий. 86% из них оказались правильными. Но призы получат только 10 человек. Номера анкет-«победителей» разместили в интернете.

Мы подготовили сувенирную продукцию «ЯрГражданина» — достаточно красивые, симпатичные наборы и дипломы. В набор входят банданы, магнитики, значки, напульсники, сумка. Мы приняли решение, что определим 10 победителей случайным выбором. Все анкеты ввели, присвоили им номер и компьютерной программой определили случайные номера», — сказала корреспонденту ИА REGNUM менеджер ЯОО «Ярославский гражданин» Анна Столбова.

В «ЯрГражданине» отказались назвать спонсоров столь масштабной акции. Награждение победителей будет проводиться в период с 26 сентября по 03 октября.