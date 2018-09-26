Москва, 26 сентября, 2018, 14:57 — ИА Регнум. Законопроект о пенсионной системе стал намного лучше. Как передает корреспондент ИА REGNUM 26 сентября, об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя принятие во втором чтении правительственной инициативы с президентскими поправками.

Косметические изменения

«Законопроект стал намного лучше, он стал социально ориентированным, он стал более справедливым и, конечно, лучше защищает права наших граждан», — заявил Володин.

Отвечая на вопрос о том, насколько своевременна инициатива, спикер Госдумы сослался на ответ главы Минтруда Максима Топилина на аналогичный вопрос — министр считает принятие закона своевременным, что «время выбрано оптимально, потому что все иное приведет к большим проблемам».

Законопроект о пенсионной системе Госдума приняла во втором чтении. Парламентарии единогласно поддержали законопроект, предполагающий повышение пенсионного возраста для женщин и для мужчин на пять лет.