Калининград, 26 сентября, 2018, 14:56 — ИА Регнум. В Совете Федерации РФ сегодня, 26 сентября, в рамках «Часа субъекта Российской Федерации» выступил губернатор Калининградской области Антон Алиханов, который рассказал о положении и задачах региона, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Пожилая пара

Глава области отметил высокий уровень подготовки кадров в регионе, отметив два главных высших учебных заведения региона — Балтийский Федеральный университет им. Канта и Калининградский государственный технический университет. В пример он привёл технопарк БФУ им. Канта и виртуальный технопарк КГТУ. По его словам, только на базе первого университета работает 15 лабораторий.

Кроме активного развития образовательной базы, заявил Алиханов, региональные власти работают над улучшением системы здравоохранения в области. С помощью федерального бюджета и госкорпорации «Росатом» реализуется проект «Бережливые поликлиники». Это проект в рамках оптимизации лечебных учреждений, а Калининградская область является пилотным регионом наряду с Ярославской областью и Севастополем.

Но, тем не менее, в сфере здравоохранения ощущается дефицит кадров, признал губернатор, обратив внимание, что за прошедший 2017 год в область в результате специальной программы удалось привлечь 80 медиков из других регионов РФ и даже зарубежных стран.

К развитию здравоохранения привлекается и частный капитал, рассказал глава региона. Планируется строительство трёх медучреждений за частные инвестиции, но главным объектом станет строительство онкоцентра.

«Уже завтра (27 сентября) будут объявлены результаты конкурса», — сказал Алиханов, пообещав, что строительство завершится за 2,5 года.

Совокупность мер в сфере улучшения системы здравоохранения уже привела к резкому сокращению детской смертности, подчеркнул губернатор. По этому показателю область обогнала не только большинство регионов РФ, но и некоторые страны ЕС, добавил Антон Алиханов. В настоящий момент средняя продолжительность жизни в регионе составляет 72 года, однако задача стоит — 80+ лет к 2027 году, отметил губернатор Калининградской области.