Севастополь, 26 сентября, 2018, 14:49 — ИА Регнум. При повышении пенсионного возраста страдают люди. Граждане оказались не готовы к таким резким шагам властей, поэтому я против такой меры властей, заявил корреспонденту ИА REGNUM председатель Нахимовского муниципального образования города Севастополя Михаил Брицын.

Бен Шан. Безработные. 1938

По его мнению, нельзя так категорично повышать пенсионный возраст, потому что в России не такая большая продолжительность жизни, в частности, из-за не самого высоко медицинского обслуживания.

«Большинство граждане негативно относятся к повышению пенсионного возраста, потому что не созданы условия — не созданы новые рабочие места, не такое высокое качество жизни как на Западе. Перед тем как повышать пенсионный возраст, надо было предпринять ряд сопутствующих мер социального, медицинского и экономического характера», — высказал свое мнение Брицын.

Развитие сюжета: «Повышение пенсионного возраста»