Москва, 26 сентября, 2018, 14:49 — ИА Регнум. В современном мире невозможно один раз получить высшее образование и «считать себя профессионалом всю оставшуюся жизнь», необходимо постоянно совершенствоваться. Об этом на открытии второго этапа олимпиады «Я — профессионал» заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

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«Это ни в какой профессии невозможно», — уточнил он, добавив, что образование становится «абсолютно непрерывным процессом».

В качестве одной из основных задач, которые стоят на сегодня перед современной системой образования, Сергей Кириенко назвал необходимость системы повышения квалификации и непрерывного образования.

«Запрос на систему повышения квалификации и непрерывное образование для достаточно состоявшихся, профессиональных, опытных людей — это один из ключевых вызовов для системы образования сегодня», — цитирует РИА Новости слова первого замглавы администрации президента.

Напомним, первая олимпиада студентов «Я — профессионал» проходила с 7 ноября 2017 года по 14 марта 2018 года. На участие в ней было подано 295 тысяч заявок по 27 направлениям из всех регионов России, кроме Чукотки. Дипломантами первой олимпиады стали 2030 человек. Они получили в качестве призов денежные премии, возможность поступить в магистратуры и аспирантуры ведущих вузов страны на льготных условиях, а также возможность пройти стажировки в крупнейших компаниях страны.