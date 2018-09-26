Москва, 26 сентября, 2018, 14:45 — ИА Регнум. Работа Министерства строительства РФ подвергнется изменениям, заявил 26 сентября вице-премьер Виталий Мутко, выступая в Совете Федерации.

Александр Горбаруков ИА REGNUM «Что мне стоит дом построить, извините, фром май харт!»

Он отвечал на вопрос председателя Совфеда Валентины Матвиенко, которая назвала Минстрой «министерством недостоверной статистики», которое предлагает растущие показатели ввода жилья, куда «и индивидуальное жилье, и коровники, по-моему, приписывают». Она обратила внимание на практику, по которой строительством занимаются все министерства — культуры, здравоохранения.

«Послушайте, Министерство культуры должно музеями и театрами заниматься, там нет специалистов по строительству. И в итоге один замминистра сидит, директор департамента сидит. Может быть, они и не воры, но они не профессиональные люди. Они не должны заниматься строительством», — считает Матвиенко.

По ее мнению, стройками, финансируемыми из федерального бюджета, должен заниматься именно Минстрой.

Мутко согласился с критикой и сообщил о предстоящих реформах.

«Блок строительный будет усилен», — заверил он.

По его словам, теперь один заместитель министра «займется стройками», второй «возьмет на себя всю регуляторику».

«Придется революционно пару шагов сделать. Первое — правительство примет ряд решений по унификации государственных контрактов по капитальному строительству. Будет типовой контракт, порядок его реализации и прочее. Второе — мы намерены серьезно разобраться с ценобразованием. Третье — все что связано с техрегулированием. Четвертый вопрос строительного контроля», — заявил замглавы правительства.

Вице-премьер рассказал, что во время работы в правительстве сталкивается с конкретными вещами.

«Не идет строительство Верховного суда в Санкт-Петербурге, поручение — «разберитесь». А у Министерства строительства только методический контроль может быть. Соловецкие острова, там освоение никакое — «разберитесь». Вызываешь из министерства — а у него ни компетенции, ничего нет», — посетовал Виталий Мутко.

Он пообещал, что первым шагом, который будет сделан, станет строительный контроль, который позволит навести порядок на стройках с финансированием из федерального бюджета.