Нью-Дели, 26 сентября, 2018, 22:13 — ИА Регнум. 25 сентября официальный представитель министерства иностранных дел Китая Ген Шуан поздравил победившего на президентских выборах кандидата от оппозиции Ибрагима Мохаммеда Солиха, обошедшего действующего президента, Абдуллу Ямина.

sherisetj Китайский дракон

Как сообщает индийская газета «Джагран», в поздравительной телеграмме официальный представитель министерства иностранных дел Китая выразил надежду на то, что Мальдивы и Китай при новом президенте смогут «усилить дружбу и взаимодействие между странами». Победивший на выборах Ибрагим Мохаммед Солих во время своей предвыборной кампании в большей степени высказывался за сотрудничество с Индией, играя на недовольстве населения растущим присутствием китайских инвесторов в стране.

В последние годы Китай проявляет особенную активность в южноазиатском регионе, стремясь наладить сотрудничество с малыми странами Южной Азии и таким образом вывести их из-под влияния традиционного союзника в регионе, Индии. Победа «проиндийского» кандидата может изменить тенденции развития международных отношений в регионе.