Китай поспешил поздравить президента Мальдив с победой на выборах
Нью-Дели, 26 сентября, 2018, 22:13 — ИА Регнум. 25 сентября официальный представитель министерства иностранных дел Китая Ген Шуан поздравил победившего на президентских выборах кандидата от оппозиции Ибрагима Мохаммеда Солиха, обошедшего действующего президента, Абдуллу Ямина.
Как сообщает индийская газета «Джагран», в поздравительной телеграмме официальный представитель министерства иностранных дел Китая выразил надежду на то, что Мальдивы и Китай при новом президенте смогут «усилить дружбу и взаимодействие между странами». Победивший на выборах Ибрагим Мохаммед Солих во время своей предвыборной кампании в большей степени высказывался за сотрудничество с Индией, играя на недовольстве населения растущим присутствием китайских инвесторов в стране.
В последние годы Китай проявляет особенную активность в южноазиатском регионе, стремясь наладить сотрудничество с малыми странами Южной Азии и таким образом вывести их из-под влияния традиционного союзника в регионе, Индии. Победа «проиндийского» кандидата может изменить тенденции развития международных отношений в регионе.